Da Unicredit 20 computer alla Caritas di Forlì-Bertinoro per corsi di italiano agli stranieri

UniCredit ha donato 20 computer alla Caritas di Forlì-Bertinoro che ha voluto destinare la nuova dotazione informatica alle scuole di italiano organizzate per i cittadini stranieri.

I corsi, realizzati a Forlì, Meldola e Forlimpopoli, grazie alla dedizione di professori volontari, sono finalizzati a migliorare il percorso di integrazione delle persone immigrate e, essendo frequentati soprattutto da donne, ad aiutarle ad incrementare la propria autonomia.

Già in prima linea per la Romagna nelle iniziali fasi dell’emergenza maltempo, UniCredit ha continuato a tenere alta l’attenzione sull’area, lavorando per intercettarne e soddisfarne i bisogni. Grazie al dialogo continuo, la Banca ha quindi risposto tempestivamente all’istanza giunta dalla Caritas diocesana, donando 20 computer. Ciò anche grazie alla collaborazione con ASYSTEL-BDF, realtà attiva nel mercato dell’Information Technology italiano, che ha ricondizionato i pc, dotandoli inoltre di idoneo sistema operativo.

Il direttore della Caritas di Forlì-Bertinoro, Filippo Monari, in una nota ha ringraziato UniCredit per la donazione ricevuta