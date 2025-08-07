Bertinoro, via alla raccolta porta a porta dei vestiti usati

A Bertinoro si fa un ulteriore passo avanti verso il rispetto dell’ambiente. Alea Ambiente d’intesa con il Comune di Bertinoro offre il servizio sperimentale di raccolta a domicilio di indumenti usati, un’iniziativa aggiuntiva alle altre possibilità di conferimento dei tessuti già attive sul territorio.

Il servizio, che partirà ufficialmente dai primi di settembre, sarà preceduto da una fase di distribuzione gratuita dei sacchi dedicati alla raccolta e delle informazioni utili su come partecipare. A partire da sabato 9 agosto, i cittadini riceveranno direttamente a casa i sacchi, pronti per essere utilizzati.

Per contribuire alla tutela dell’ambiente e favorire il riutilizzo dei tessili, gli utenti potranno mettere gli indumenti all’interno dei sacchi, che dovranno essere chiusi correttamente. La raccolta avverrà su appuntamento, garantendo così un servizio comodo e sicuro. Il costo simbolico di partecipazione è di 1,20 euro per sacchetto, con un massimo di cinque sacchetti per ogni ritiro, che verrà effettuato seguendo le stesse modalità già adottate per i ritiri di ingombranti, RAEE e potature.

Per richiedere il servizio e prenotare un appuntamento, è possibile già chiamare il numero verde gratuito 800 689898, attivo dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) dalle 8.30 alle 18.00, e il sabato mattina (non festivo) dalle 8.30 alle 13.00.

Gli utenti sono invitati a esporre i sacchi dalle ore 7.30 del giorno concordato, in modo da assicurare che rimangano esposti solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento del servizio.