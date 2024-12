Bertinoro, via alla mappatura delle mura castellane con un drone

Il Comune di Bertinoro avvia un importante progetto di mappatura delle mura castellane attraverso l’utilizzo di un drone. L’intervento, che si svolgerà da lunedì 9 dicembre 2024 al 31 gennaio 2025, interesserà il tratto compreso tra la Rocca Arcivescovile e la Porta dei Tre Santi.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito di un progetto di rifunzionalizzazione e messa in sicurezza delle mura castellane. In questa prima fase si sta procedendo alla sola progettazione, avendo ottenuto per questo scopo un finanziamento dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il contributo è stato assegnato nell’ambito degli interventi per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico.

A seguito della progettazione si potrà procedere alla richiesta di finanziamenti anche per la realizzazione degli interventi.

Il rilievo, effettuato con drone certificato nel rispetto delle normative europee vigenti, permetterà di creare una mappatura dettagliata dell’area, fondamentale per valutare lo stato di conservazione delle mura e pianificare gli interventi necessari alla loro messa in sicurezza.

L’Amministrazione comunale ha predisposto un rigoroso protocollo per la tutela della privacy dei residenti. Le riprese aeree saranno esclusivamente finalizzate alla documentazione tecnica delle mura e non verranno in alcun modo divulgate. Durante le operazioni di rilievo, particolare attenzione sarà dedicata a evitare la ripresa di spazi personali come giardini privati e aree domestiche. Il materiale fotografico sarà inoltre sottoposto a un accurato processo di revisione per rimuovere qualsiasi dato personale come targhe automobilistiche o elementi identificativi. Per quanto riguarda le proprietà private confinanti con le mura, eventuali rilievi fotografici da terra saranno effettuati solo in presenza dei proprietari e limitatamente alle strutture murarie di interesse storico.

Le operazioni saranno sospese durante le festività natalizie e si svolgeranno esclusivamente in orario diurno, nel pieno rispetto delle normative Enac e delle prescrizioni tecniche previste per i voli a bassa quota.