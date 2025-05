Bertinoro, ultimi appuntamenti delle campagna elettorale

Venerdì gli ultimi appuntamenti prima del voto di domenica e lunedì per l’elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. Da un lato l’assessore uscente Filippo Scogli, figura attorno alla quale si è compattato il centrosinistra, dall’altro Giorgio Bernaroli, già amministratore nella giunta Zaccarelli, che ha incassato il sostegno del centrodestra e dell’associazione culturale ed ambientale “Ambiente è Vita”. Bernaroli, candidato per la lista civica “Voltare pagina”, dà appuntamento ai cittadini alle 19.30 al parco di Panighina. «Questo evento rappresenta un’importante occasione per fare un bilancio degli incontri avuti nelle varie frazioni, durante i quali è stato presentato il programma elettorale – afferma Bernaroli –. Sarà anche un momento prezioso per riflettere sulle problematiche locali e per costruire insieme i presupposti operativi necessari a dare seguito agli impegni assunti». Un focus sarà dedicato al volontariato e al ruolo degli enti del terzo settore. Seguirà un momento conviviale con il “giropizza”.

La lista “Insieme per Bertinoro” e il candidato sindaco Filippo Scogli, hanno deciso di chiudere la campagna elettorale al centro sportivo di Panighina a partire dalle 18.30. Alla serata parteciperà il sindaco di Cesena e presidente della Provincia, Enzo Lattuca. «Ci ritroveremo insieme ai nostri volontari e sostenitori per chiudere questa campagna elettorale tra sorrisi ed abbracci – dichiara Scogli –. Ringrazio Enzo Lattuca che ha deciso di essere con noi in un momento così importante». La serata sarà arricchita dal buffet e dalla musica del gruppo Belli Cappelli.