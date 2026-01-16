Bertinoro, uccisa dal fumo che invade la casa: chi era la 73enne scomparsa a Santa Maria Nuova

Tragedia a Santa Maria Nuova di Bertinoro. Una donna di 73 anni è morta soffocata dal fumo che ha invaso la sua casa, in via Ceredi, dopo un principio di incendio scoppiato nella zona della cucina. La donna è stata trovata distesa a terra. A dare l’allarme la figlia che vive con lei, che non è però riuscita ad entrare nella stanza proprio per il denso fumo. Anche il personale sanitario ha dovuto attendere l’arrivo di Carabinieri e Vigili del Fuoco.

L’allarme è scattato intorno alle 19.30. A chiamare i soccorsi è stata la figlia della vittima, che si chiamava Paola Zavalloni. La donna è rimasta a sua volta intossicata ed è stata portata all’ospedale. E’ stata lei a notare il fumo, ma nonostante il tentativo non è riuscita ad entrare nell’abitazione, che si trova al civico 1239 di via Ceredi, ormai invasa dalla coltre fumosa.