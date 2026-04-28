Bertinoro, travolto sabato da un’auto: muore cicloturista di Punta Marina

Tragedia sabato mattina a Bertinoro, in via Colombarone, all'intersezione con via Allende. Un cicloturista di 76 anni, Antonio Leo, di Punta Marina, è morto in conseguenza delle ferite riportate in un incidente stradale. L'uomo è stato travolto, per cause ancora al vaglio dei carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Meldola, intervenuti per i rilievi di legge insieme ai colleghi della stazione di Bertinoro, da un'auto Opel Astra condotta da un trentenne. Nonostante le immediate cure dei sanitari del 118, il 76enne è deceduto durante il trasporto all'ospedale Bufalini di Cesena.