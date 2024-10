Bertinoro, tornano le Giornate dell’economia civile

Si focalizza su “Le regole del gioco. Proposte di trasformazione per uno sviluppo integrale” la 24ª edizione delle giornate di Bertinoro per l’economia civile, il tradizionale appuntamento di Aiccon, Centro studi dell’Università di Bologna, che si svolgerà da domani e sabato al Ceub. Dopo aver esplorato nel 2022 il valore del “Riconoscersi” e rilanciato nel 2023 l’importanza di recuperare il senso dell’azione con “La sostanza delle organizzazioni”, la manifestazione si propone quest’anno di portare all’attenzione pubblica l’esigenza di “cambiare le regole del gioco” confrontandosi e condividendo proposte che nascono da una visione antropologica positiva e da un paradigma economico basato sul valore irriducibile del civile. Per l’occasione sono coinvolti oltre 40 relatori, sono previste 7 sessioni e 2 anteprime di presentazione dati a cura di Istat e Unioncamere. La 24ª edizione prenderà il via domani alle 10 e si concluderà sabato con una sessione dedicata a come affrontare le disuguaglianze economiche e sociali attraverso l’educazione e la difesa della democrazia, promuovendo cambiamenti strutturali per una transizione equa.