Bertinoro, torna Fricò Royal

Un’edizione rinnovata e ampliata, quella del 2024, per l’ormai tradizionale “Fricò Royal” proposto dall’amministrazione comunale di Bertinoro e da numerose associazioni del territorio, oltre che da “Entroterre Festival” e dalla Scuola musicale di Bertinoro “Dante Alighieri”. Venerdì, quindi, dalle 20 a notte fonda il “balcone di Romagna”, dopo i circa 2mila ospiti dell’edizione 2023, si riempie di una trentina di eventi in sette diverse postazioni mentre fino alle 23 sarà possibile anche visitare il Museo Interreligioso. La proposta è davvero molteplice: si comincia con il “Fricò dei bambini” in piazza della Libertà, dalle 20, con un laboratorio su Keith Haring a cura di Elisa Argentesi. Uno dei cuori della festa resta “Bertinorumba”, che quest’anno si trasferisce nei giardini della Rocca con Antipop (alle 22) e dj set fino a notte fonda. Piazza della Libertà invece è il luogo della canzone d’autore, a partire dalle 20.30 (replica alle 22.30) con Microtraumi mentre alle 21.30 protagonista è Luca Madonia con il concerto “La mia storia” seguito da Khorakanè e Ops Band. Intanto la Power Marching Band dalle 20.30 percorre il borgo con la sua allegria e i suoi ritmi e nei giardini di piazza Novelli (alle 22) impera lo stile manouche con i Zivago-Gabriele Graziani Quartet. Si fa musica anche in piazza Guido del Duca dove a mezzanotte si esibiscono i Siman Tov.

Dalle 19 alle 2, servizio di bus navetta gratuito con passaggi ogni 15 minuti dai parcheggi di via Badia e Ospedaletto. Per informazioni: 0543.469213 o www.visitbertinoro.it. ’