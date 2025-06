Bertinoro, si è insediato il nuovo consiglio FOTOGALLERY

Hanno debuttato il sindaco Filippo Scogli e la sua squadra. L’occasione, la prima seduta del consiglio comunale di Bertinoro. “I bertinoresi hanno scelto la continuità della proposta di Insieme per Bertinoro e hanno confermato la validità di un lavoro avviato nel 2021, e che come nuova Amministrazione intendiamo proseguire, pur con elementi di innovazione, mettendo al centro delle nostre scelte sempre le persone e la comunità - afferma Filippo Scogli nel suo discorso di insediamento-. Il risultato elettorale è stato chiaro e ha premiato la politica della concretezza, che guarda al bene del territorio e delle persone che lo vivono, e non agisce in base alle logiche della contrapposizione personale e della denigrazione”. Come noto, accanto a sé il neo primo cittadino ha scelto di affidarsi a Sara Londrillo, Raffaele Trombini, Silvia Federici, Alice Gattamorta e Rebecca Ghetti. “Da oggi (ieri ndr), con l’insediamento ufficiale del consiglio comunale di Bertinoro, vorrei sancire l’impegno per una collaborazione positiva e un dialogo tra maggioranza ed opposizione, nell’interesse supremo, che è il bene della comunità che tutti noi siamo chiamati ad amministrare al meglio - prosegue il sindaco-. È terminata la fase della contrapposizione, ora è il momento della responsabilità, del lavoro instancabile, dell’ascolto e del dialogo, nel rispetto di tutte le visioni anche le più differenti se portano valore ed arricchimento per il nostro Comune. Mi impegno a garantire, presenza, trasparenza e rigore istituzionale. Così come l’ ho chiesto ai miei assessori, lo chiedo a ciascun consigliere: siamo qui ognuno nei propri ruoli al servizio dei cittadini che ci hanno affidato il compito di amministrare”. Scogli, inoltre, ha fissato anche le linee guida del proprio mandato: “La vera sfida a cui dovremo dare risposte nei prossimi anni, sarà quella di affrontare le paure e le preoccupazioni per il futuro. Mi impegno a farlo partendo da una politica dell’ascolto e presenza sul territorio, dando corpo alle linee programmatiche del mandato cercando le più ampie convergenze. Chi amministra è chiamato a confrontarsi con l’emergenza ambientale e la fragilità del territorio, con l’ inverno demografico e con la trasformazione digitale e dell’intelligenza artificiale. Questi fenomeni rappresentano da un lato elementi di preoccupazione, dall’altro straordinarie opportunità per accrescere l’efficacia del valore dei servizi pubblici. Dobbiamo essere pronti a lavorare, valorizzando le competenze della macchina comunale, investendo in formazione dei dipendenti e in nuovi strumenti tecnologici. Sarà, inoltre, fondamentale costruire alleanze solide e dinamiche con imprese, associazioni, cittadine e cittadini, valorizzando le energie presenti nei territori”. In occasione della prima seduta, è stato eletto come presidente del consiglio comunale Mirko Severi, mentre la vice presidenza è stata affidata all’opposizione nella figura di Chiara Nicosanti.