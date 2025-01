Bertinoro, scuola senza stress: arriva la meditazione in classe

BERTINORO. Si è conclusa oggi la prima fase del progetto “Scuola senza stress / momento di quiete in classe” proposto dall’assessorato alla scuola e sviluppato dalla Fondazione Maharishi nell’Istituto Comprensivo di Bertinoro, primo nella regione Emilia-Romagna a dare avvio a questa sperimentazione, già introdotta in 700 scuole in 60 nazioni, di cui 9 in Italia, per un totale di 300mila studenti.

L’iniziativa ha coinvolto gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado che hanno partecipato a un percorso formativo di una settimana per apprendere le tecniche di meditazione per ridurre lo stress. Il progetto proseguirà con il coinvolgimento degli insegnanti della scuola primaria e successivamente degli studenti e delle loro famiglie. L’obiettivo è quello di portare nelle classi alcuni “Momenti di Quiete in Classe” durante il quale gli studenti comodamente seduti al proprio banco praticano la meditazione per circa 10 minuti.

«Gli studenti mostrano spesso segni di stress e sovraccarico, con ripercussioni sul rendimento scolastico e sul benessere personale - spiega Alessandro Ramilli, insegnante certificato di Meditazione Trascendentale, la tecnica che la Fondazione Maharishi ha adottato per questi progetti nelle scuole - Questa situazione, riscontrata in modo trasversale negli istituti dalla Sicilia al Trentino Alto Adige, richiede un approccio che vada oltre la semplice didattica. È necessario insegnare loro non solo le materie scolastiche, ma anche come prendersi cura di sé stessi. Il nostro programma formativo nasce proprio da questa esigenza ed è stato convalidato da numerose ricerche scientifiche e finanziato per due volte dall’Unione Europea nell’ambito dell’Erasmus Plus. In Italia ha già coinvolto oltre 1500 persone tra personale scolastico, studenti e genitori».

«L’obiettivo del progetto è fornire a studenti e insegnanti strumenti efficaci per gestire lo stress, migliorare la concentrazione e favorire il benessere psicofisico - commenta Gabriella Garoia, dirigente dell’Istituto Comprensivo di Bertinoro - La meditazione trascendentale, una tecnica semplice e scientificamente riconosciuta, in questi giorni viene fatta conoscere al personale scolastico che ha aderito, grazie al coinvolgimento di un esperto qualificato.

Vogliamo offrire agli alunni e agli studenti le competenze necessarie per affrontare con equilibrio le sfide della vita moderna, creando un clima scolastico più armonioso, dove apprendimento e benessere vanno di pari passo».

«Studi recenti dimostrano gli importanti benefici che le tecniche di rilassamento possono portare negli istituti scolastici - commenta l’assessora alla scuola Sara Londrillo - per il personale e gli insegnanti, che svolgono un lavoro che può generare un forte stress, ma anche per gli studenti e le studentesse. Sperimentando i “Momenti di Quiete in Classe” aiuteremo i ragazzi a ridurre lo stress, migliorare la concentrazione e, come dimostrato da diversi studi, ottenere risultati scolastici migliori. L’adesione è stata buona, presto incontreremo le famiglie per proporre questo progetto anche ai ragazzi».