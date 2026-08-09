Bertinoro, sbanda e si ribalta nel fosso: ferita una donna

Tragedia sfiorata nella prima mattinata di oggi, 9 agosto. Erano circa le 8:20 quando una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena è dovuta intervenire d’urgenza in via Tro Meldola a causa di un grave incidente stradale. Per cause ancora in corso di accertamento, un’automobile è uscita autonomamente dalla carreggiata, finendo per ribaltarsi nel fossato a margine della strada.

La donna alla guida è riuscita a uscire con le proprie forze dall’abitacolo. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori del 118 che, lavorando in stretta sinergia con i Vigili del Fuoco, le hanno prestato le prime cure sul posto per poi imbarellarla e trasportarla d’urgenza in ospedale a bordo di un’ambulanza. Per gestire la viabilità ed effettuare i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro sono intervenuti i Carabinieri.