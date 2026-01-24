Bertinoro, rinnovati i Consigli di zona. Ecco gli eletti

Nel prossimo consiglio comunale saranno ufficializzati gli eletti dei Consigli di zona. Sabato scorso, infatti, si sono concluse le operazioni di voto e di scrutinio delle elezioni per il nuovo mandato amministrativo. Ecco chi ha totalizzato più preferenze: per la zona 1 ovvero Collinello-Bracciano-Polenta i candidati eletti sono Simona Gacea, Arturo Zaccarini, Paolo Chiarucci, Valter Lo Russo e Rina Casadei. Per la Zona 2, cioè Bertinoro-Ospedaletto sono stati eletti Micheal Calboli, Daniela Collina, Valentina Berti, Nicole Oriani ed Eleonora Danesin. I rappresentanti della zona 3, ovvero Fratta Terme, sono Paola Santarelli, Silver Giorgini, Andrea Paolo Ciani, Cristina Marzocchi e Marco Santolini. Capocolle-Panighina-Dorgagnano, ovvero la zona 4, sarà rappresentata da Pier Luigi Amaducci, Bruno Bravi, Valentina Tombaccini D’Abbraccio, Nicola Orofino e Jason Gabrielli. Infine, gli eletti per Santa Maria Nuova Spallicci-Santa Croce e San Pietro in Guardiano sono Maria Macheda, Antonio Spiga, Eleonora Baiardi, Micheal Maltoni e Lucia Nobile. Ora mancano alcuni passaggi istituzionali. Dopo la ratifica degli eletti durante il consiglio comunale, sarà convocata la prima seduta di ciascun Consiglio di zona, nel corso della quale si procederà all’elezione del presidente e del suo vice. L’amministrazione comunale ha colto occasione per confermare il proprio impegno a valorizzare il ruolo dei Consigli di zona come strumenti di partecipazione, ascolto e prossimità istituzionale. Ad esprimere un sentito ringraziamento a chi ha scelto di candidarsi, per l’impegno preso, la disponibilità ed il senso civico dimostrati in occasione delle elezioni, è il sindaco Filippo Scogli. «Ai candidati eletti vanno inoltre le più vive congratulazioni per il risultato conseguito – ha aggiunto – con l’augurio di un proficuo lavoro a servizio della Zona e della collettività». A breve saranno rese note ulteriori comunicazioni ufficiali con l’indicazione delle date e delle modalità di svolgimento delle sedute.