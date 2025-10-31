Bertinoro: picchia la compagna davanti al figlio, 37enne in carcere

I Carabinieri della Stazione di Bertinoro e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Meldola, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Forlì nei confronti di un 37enne, indagato per reiterati maltrattamenti ai danni della sua compagna.

Le indagini, avviate a seguito della denuncia sporta dalla donna presso il comando Arma del luogo di origine, dove peraltro aveva trovato ospitalità presso familiari, sono state condotte con la collaborazione dei Carabinieri di Bertinoro sotto la direzione della Procura della Repubblica di Forlì ed hanno permesso di ricostruire i gravi e reiterati maltrattamenti subiti da diversi mesi dalla donna ed avvenuti anche alla presenza del figlio, con aggressioni sia verbali che fisiche, con varie medicazioni presso strutture sanitarie dove si era poi recata.

L’Autorità Giudiziaria, tenuto conto della gravità delle ripetute condotte e dell’elevato pericolo di una loro reiterazione ha disposto, a carico dell’uomo, la misura cautelare più grave ovvero la custodia in carcere.

Nei giorni scorsi i carabinieri hanno pertanto rintracciato e arrestato il 37enne che, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso il carcere di Forlì, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.