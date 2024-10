Bertinoro: pannolini lavabili: sabato 12 ottobre incontro al Centro per le Famiglie

Sabato 12 ottobre dalle ore 10 alle ore 12 presso il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese in via Fortis 12 a Forlì si svolgerà il primo incontro della “Pannolinoteca”, un servizio di orientamento-consulenza gratuito gestito dai volontari del GAAF di Faenza per mamme e papà che vogliono saperne di più sui pannolini lavabili. Altri incontri sono previsti nelle giornate di sabato 30 novembre, e sabato 14 dicembre, sempre al medesimo orario. Per maggiori informazioni contattare il Centro per le Famiglie oppure mandare una email a pannolinoteca.forli@gmail.com.