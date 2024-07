Bertinoro, martedì 16 il turbo folk di Goran Bregovic in concerto con la sua band

BERTINORO. Entroterre Festival presenta martedì 16 luglio alle 21.30, il concerto di Goran Bregovic con la sua Wedding and Funeral Band. L’appuntamento è ai Giardini della Rocca di Bertinoro, in provincia di Forlì-Cesena. Bregovic propone uno spettacolo che accosta storici successi, brani più recenti e anticipazioni sui progetti futuri. Trombe, tromboni, grancassa, clarinetto, sassofono e voci bulgare- il cui virtuosismo ricorda che nei Balcani la musica è suonata in versione “turbo folk”, spiegano gli organizzatori. Entroterre Festival, manifestazione diffusa è ideata e organizzata da Fondazione Entroterre, con la direzione artistica di Luca Damiani. Il festival nasce da una co-progettazione di Fondazione Entroterre con il Comune di Bertinoro, con cui il festival ha una collaborazione tra le più vitali e produttive di questi anni. Info: https://www.entroterre.or