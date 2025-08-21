Bertinoro, luce, gas e affitto: contributi del Comune per quasi 60mila euro

In questi giorni, i nuclei familiari di Bertinoro che hanno presentato domanda, stanno ricevendo i contributi economici per il sostegno delle spese di luce, gas, acqua e affitto. Si tratta di una misura ormai strutturale, finanziata interamente dal bilancio comunale, che conferma l’impegno dell’Amministrazione nel supportare concretamente le famiglie in difficoltà economica.

Il bando, aperto dal 12 maggio al 4 luglio 2025, ha registrato 115 richieste: una sola domanda è stata esclusa per mancanza dei requisiti, mentre un’ulteriore istanza è ancora soggetta a verifiche. Il contributo totale sfiora i 60.000 euro, suddivisi in due principali ambiti:

Utenze domestiche (luce, gas, acqua): oltre 30.000 euro erogati, con un contributo medio pari a 268 euro per nucleo familiare. Sostegno all’affitto: circa 29.000 euro distribuiti, per un contributo medio di 558 euro. Questa misura si affianca e integra il Fondo Affitto promosso dalla Regione Emilia-Romagna, con il medesimo obiettivo di alleggerire il carico economico dell’affitto dei cittadini.