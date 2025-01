Bertinoro, Lotteria Ior: consegnata Fiat Panda alla vincitrice del primo premio

Ieri sono state consegnate le chiavi del primo premio della Lotteria dell’Istituto Oncologico Romagnolo, dal titolo “A Natale vinci per aiutare”, nelle mani della sua legittima vincitrice. Si tratta di Manuela Borgognoni, classe 1979 residente a Polenta di Bertinoro: la ragazza ha acquistato il biglietto fortunato numero 37115 a Forlì, durante il periodo natalizio, insieme ad altri dei prodotti solidali che la organizzazione non-profit fondata nel 1979 dal professor Dino Amadori proponeva per sostenere la ricerca più innovativa portata avanti nei laboratori dell’IRST IRCCS di Meldola. Sostenitrice di lungo corso dell’Istituto Oncologico Romagnolo, Manuela si è così aggiudicata la Fiat Panda messa a disposizione in collaborazione con la Concessionaria Antonelli Pulzoni, che insieme ad altre realtà come Conad, La BCC Ravennate, Forlivese e Imolese, Le Befane Shopping Centre, Orto Mio, Panificio Camillo, Eurocompany, Remaind, Banca Malatestiana, SGR e Concessionaria Ren-Auto Piraccini fa parte delle realtà che non solo hanno reso possibile anche quest’anno l’iniziativa, ma che permettono di dedicare alla causa della lotta contro il cancro ogni centesimo delle offerte elargite per darsi una possibilità di vittoria in questo grande gioco solidale. Informazione non banale visto che, nel 2024, sono stati ben 54862 i biglietti distribuiti su 60000 disponibili, cosa che porterà a una donazione di circa 175.000 euro a sostegno della ricerca che porta nuove opportunità di cura, nel più breve tempo possibile, al letto delle persone che le stanno esaurendo.

Venendo nello specifico del solo territorio di Forlì-Cesena, i tagliandi distribuiti sono stati 17241. I ventidue numeri vincenti sono stati estratti il giorno dell’Epifania presso il Centro Commerciale “Montefiore” di Cesena e sono stati pubblicati sul sito ufficiale dell’Istituto Oncologico Romagnolo, www.ior-romagna.it: chiunque si sia aggiudicato un premio ha un periodo di 90 giorni per reclamarlo presso la sede IOR a lui più vicina.