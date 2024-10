Bertinoro: Liberazione, giovedì 24 ottobre si celebra l’80° anniversario

Il Comune di Bertinoro si prepara a celebrare l’80° anniversario della Liberazione, giovedì 24 ottobre. L’appuntamento è alle ore 8:30 presso l’Istituto Comprensivo di Bertinoro, punto di partenza della Camminata della Liberazione. Durante il percorso, volontari e membri della compagnia teatrale “Mercanti di Sogni APS” narreranno le toccanti storie di resistenza di alcuni cittadini bertinoresi, offrendo ai partecipanti un’esperienza immersiva nella storia locale.

La camminata si articolerà attraverso diverse tappe emblematiche, ciascuna delle quali sarà teatro di un racconto storico: il monumento ai V Martiri bertinoresi, piazza Garibaldi, la scalinata di via Gino Vendemini, la Terrazza Mirastelle e piazza della Libertà.

In Piazza della Libertà, alle 10.30, si terrà la commemorazione ufficiale. Verrà deposta una corona in memoria di chi ha combattuto per la libertà e la democrazia. Ci saranno interventi dell’amministrazione comunale e del Presidente di ANPI Forlì-Cesena Miro Gori.