Bertinoro, la scuola dell’infanzia riapre dopo i vandalismi: “Grazie a tutti per il grande lavoro”

A seguito dei gravi atti di vandalismo avvenuti tra la serata del 24 gennaio e la mattina del 25 gennaio, come già comunicato nei giorni scorsi, la Scuola dell’Infanzia statale “Il Cucciolo” di Santa Maria Nuova riaprirà regolarmente le proprie porte lunedì 9 febbraio.

La vicesindaca Sara Londrillo, assessora alla Scuola e Servizi Educativi, sottolinea come “le due settimane appena trascorse siano state particolarmente intense, caratterizzate da sopralluoghi continui e da un importante lavoro di coordinamento e intervento, che hanno coinvolto numerosi soggetti e professionalità, accomunati da un unico obiettivo: restituire nel più breve tempo possibile alla comunità, e in particolare alle bambine e ai bambini, uno spazio sicuro, decoroso e pienamente funzionale”.

“Un ringraziamento sentito – prosegue la vicesindaca - va anche alla scuola, all’Istituto Comprensivo di Bertinoro, a tutto il personale docente e al servizio ATA, che fin da subito si sono organizzati con grande senso di responsabilità, permettendo alle bambine e ai bambini di non perdere neanche un’ora di attività didattica”.

Il sindaco Filippo Scogli dichiara: “Desidero innanzitutto ringraziare le ditte coinvolte, che si sono attivate con immediatezza, rispettando tempi e modalità di intervento, consentendo la realizzazione di una mole significativa di lavori: la pulizia e la sanificazione completa dei locali, il rifacimento di alcune pavimentazioni e del controsoffitto nel reparto segreteria, il ripristino dei servizi igienici del personale ATA e di quello docente, oltre all’imbiancatura del salone, di alcune sezioni e delle aree interessate dagli atti vandalici.”

Continua il sindaco: “Un ringraziamento particolare è rivolto anche all’Ufficio Scuola, al Settore Lavori Pubblici e alla squadra esterna comunale, che in queste due settimane hanno lavorato incessantemente, con impegno e professionalità, rendendo possibile la riapertura della scuola nei tempi annunciati. Come sindaco sento il dovere di evidenziare il grande lavoro collettivo che è stato svolto: di fronte ad atti di vandalismo insensati, che richiedono ferme condanne, la risposta della comunità e delle istituzioni è stata forte, concreta e tempestiva”.