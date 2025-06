Incidente nella notte: l’autocarro esce di strada, soccorsi 4 operai. I Vigili del fuoco di Cesena sono intervenuti attorno alle 4 per un incidente stradale in via Cerbiano a Bertinoro dove un camioncino con 4 operai è uscito dalla sede stradale. I soccorritori intervenuti hanno supportato il personale sanitario portando a bordo strada con la barella toboga due persone e garantivano la sicurezza. Presenti i Carabinieri e i sanitari del 118.