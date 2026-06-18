Bertinoro, incidente in autostrada: 4 feriti all’ospedale

I Vigili del Fuoco del Comando di Forlì-Cesena sono intervenuti al chilometro 90 della carreggiata sud dell’autostrada A14 per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture e un camion.

Il sinistro tra i caselli di Forlì e Cesena Nord, nel territorio di Bertinoro. Le squadre dei soccorritori giunte sul posto hanno provveduto a estrarre quattro persone rimaste intrappolate all’interno dei veicoli incidentati. I feriti sono stati immediatamente affidati al personale sanitario presente per le prime cure e il successivo trasporto in ospedale. I quattro feriti durante i soccorsi sono sempre rimasti coscienti.

Per consentire l’atterraggio dell’elisoccorso in totale sicurezza la circolazione stradale lungo l arteria autostradale è stata temporaneamente bloccata in entrambe le direzioni di marcia. Sul luogo dell’evento sono intervenute anche le pattuglie della Polizia Stradale per i rilievi di competenza e il personale della società Autostrade per l’Italia per la gestione della viabilità e il ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata.

Lievi ferite per le quattro persone estratte dai veicoli, tre uomini di 50, 58 e 90 anni e una donna di 47 anni.