Bertinoro, incidente frontale e principio di incendio: gli operatori di un’ambulanza di passaggio lo spengono con grande prontezza

Oggi, martedì 6 ottobre, alle 13, si e verificato un incidente stradale lungo la via Emilia, in localita Panighina, nel comune di Bertinoro. Il sinistro ha visto coinvolte due autovetture in uno scontro frontale. Durante la collisione si e sviluppato un principio di incendio, prontamente estinto dagli operatori di un’ambulanza di passaggio. Sul posto e intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Cesena, che ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati e ha fornito assistenza al personale del 118 nelle operazioni di soccorso ai due feriti. Presenti sul luogo dell’evento anche le forze dell’ordine per l’effettuazione dei rilievi di rito e la gestione della viabilità.