Bertinoro, incidente: camper si schianta contro le auto parcheggiate sulla via Emilia

Escono di strada col camper e rimangono bloccati all’interno del motorhome. Un pauroso incidente per fortuna senza gravi conseguenze oggi verso le 19.30 a Panighina di Bertinoro. I Vigili del fuoco di Cesena supportati dall’autogru di Forlì sono intervenuti per i soccorsi sulla via Emilia dopo che il camper aveva terminato la propria corsa tra le autovetture parcheggiate a bordo strada.

I soccorritori intervenuti liberavano i due occupanti, bloccati ma in buone condizioni all’interno del camper. Si rendeva poi necessario imbragare il camper con l’autogru per spostarlo e poter ripristinare le condizioni di sicurezza della scena. Presente il personale sanitario ed i Carabinieri.