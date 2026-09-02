Bertinoro, inaugurato il nuovo nido “Il Colibrì”

È stato inaugurato questa mattina a Santa Maria Nuova Spallicci a Bertinoro il nuovo nido comunale “Il Colibrì”, pronto per l’avvio di questo anno educativo (2026-27), alla presenza dell’assessora regionale alle Politiche per l’infanzia, Scuola e Welfare, Isabella Conti, dell’assessora regionale alla Cultura e Pari opportunità, Gessica Allegni, del sindaco Filippo Scogli e dell’assessora comunale alla Scuola, Sara Londrillo.

L’edificio, che è inserito nel polo scolastico di Santa Maria Nuova, accanto alla scuola dell’infanzia “Il Cucciolo”, alla primaria “Giuseppe di Matteo” e alla secondaria di primo grado “Paolo Amaducci”, è stato realizzato nei tempi previsti e finanziato con risorse del Pnrr per oltre 1 milione di euro (1.080.000), a cui si aggiungono 540mila euro di opere indifferibili. Si sviluppa su un’area di circa 450 metri quadrati e può accogliere fino a 30 bambini, suddivisi in due sezioni.

Gli spazi interni e gli arredi si ispirano ai principi della pedagogia montessoriana e dell’educazione all’aperto, favorendo autonomia, apprendimento, relazioni e benessere dei più piccoli. Materiali naturali, colori tenui e ambienti progettati per il gioco, la creatività e l’esplorazione contribuiscono a creare un contesto educativo accogliente e inclusivo.

Per l’anno educativo 2026-2027, inoltre, nell’ambito delle Misure per l’ampliamento dell’offerta e per la riduzione degli oneri a carico delle famiglie previste dal PR FSE+ 2021-2027, il Comune di Bertinoro ha ottenuto dalla Regione Emilia-Romagna un contributo complessivo di 192.456 euro. Risorse importanti che consentiranno di contenere il costo dei servizi per le famiglie dei bambini frequentanti i nidi comunali, rafforzando così il sostegno alle famiglie e il diritto di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia.