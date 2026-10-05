Bertinoro, in 2mila alla Marcia della Pace della Romagna - Gallery

Ieri, domenica 4 ottobre 2026, si è svolta la nona edizione della Marcia della Pace della Romagna con circa 2.000 persone, mentre sabato 3 ottobre la prima Marcia della Pace del Rubicone ha visto la partecipazione di 800 persone. Un fiume di gente che chiede alla politica un impegno concreto per la pace e la non violenza e contro il riarmo. Alla Marcia hanno aderito anche le amministrazioni comunali di: Forlì, Forlimpopoli e Bertinoro (che la promuovono insieme a al Centro Pace di Forlì), Castel Bolognese, Cervia, Cesenatico, Gambettola, Meldola, Ravenna, Santa Sofia, Cesena, Faenza e Mercato Saraceno, segno di vicinanza alle richieste dei marciatori e alla società civile.

La Regione Emilia-Romagna ha dato il suo patrocinio e l’assessora con delega alla pace Gessica Allegni è intervenuta alla fine della Marcia ai Giardini della Rocca di Bertinoro.

La Marcia è nata dall’intuizione di Katia Zattoni, scomparsa troppo presto per poter vedere che la sua visione sulla necessità di ricordarci l’impegno per la pace era giusta e corretta, così come ci ha sottolineato Pasquale Pugliese del Movimento Nonviolento Nazionale riportando le parole di papa Leone: “Nell’ultimo anno, la crescita della spesa militare nel mondo, e in particolare in Europa, è stata enorme: non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute, smentisce la fiducia nella diplomazia, arricchisce élite cui nulla importa del bene comune”.