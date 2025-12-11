Bertinoro, il “presidente” Manuel ringrazia la sua scuola: “Sorrido alla vita grazie a voi”

Manuel ha subito iniziato a vivere la scuola e le sue attività. «Fin dai primi giorni, mi hanno nominato il presidente. Con il passare del Covid, ho potuto finalmente vedere tutti i loro volti e la cosa più bella è stata quella di essere travolto dai loro abbracci, baci e tante coccole. In questa scuola, ogni anno che passa, mi sento amato, tutelato e coinvolto in qualsiasi attività. Adoro tutto ciò che è musica e quando mi fanno suonare la pianola, la chitarra e tanti strumenti, io sono felice. Partecipo a tutte le uscite didattiche, andiamo a teatro a vedere gli spettacoli, sono stato pure il protagonista nel ruolo di Harry Potter. Siamo andati al museo della musica e a quello Egizio e i miei compagni mi spingevano la carrozzina tenendomi per mano. A scuola vado a trovare i bambini delle altre classi che mi accolgono con grande affetto. Quando sono a casa ammalato le maestre mi mandano i video dei miei compagni e degli altri amici per farmi felice con canzoni e dediche. In questi anni scolastici, sono migliorato in tanti aspetti sia motori che cognitivi, grazie al lavoro di squadra della mia maestra Carla e di tutte le insegnanti, della fisioterapista, della logopedista, della neuropsichiatra e dell’assistente sociale che cercano di capire i miei bisogni e sviluppano un percorso educativo tutto per me. A scuola ho la possibilità di stare sia nella mia carrozzina, sia di sdraiarmi se sono stanco e quando ho bisogno mi faccio pure una dormitina, ora riesco a mettermi seduto da solo e a stare in piedi con un piccolo aiuto. Sono un bambino felice, sorrido molto alla vita che mi ha donato tanto e ci tengo a ringraziare insieme a mamma e papà tutta la scuola, a partire dalla dirigente Gabriella Garoia che con la sua sensibilità e dedizione mi ha permesso di essere parte integrante della scuola, che non si arrende nelle difficoltà e cerca di trovare soluzioni adeguate per ogni necessità; alla mia insegnante di sostegno Carla Pezzi che mi ha riempito il cuore, è riuscita in poco tempo a capire tutto di me senza farmi mai mancare nulla, mi accudisce come un principe e mi stimola ad imparare sempre cose nuove; a tutte le maestre che riescono a fare lezione nonostante i miei canti e le mie distrazioni, mi permettono di scegliere chi interrogare e metto pure il mio timbro con la P di presidente nei quaderni; ai miei compagni e ai loro genitori che mi hanno accolto e amato dal primo giorno, riescono a tenermi d’occhio anche durante le interrogazioni e le verifiche, mi aiutano e mi riempiono di disegni pieni d’amore; a tutto il personale scolastico che mi saluta sempre e non manca mai una carezza o una parola gentile; ai servizi sociali del Comune di Bertinoro che permettono di soddisfare le mie necessità; a tutti i volontari della Croce Rossa di Forlimpopoli che mi portano a scuola con grande premura e gentilezza. È bello sentirsi parte integrante della comunità, mi aiuta a vivere e a crescere felice, grazie di cuore a tutti».