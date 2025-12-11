Bertinoro, il “presidente” Manuel ringrazia la sua scuola: “Sorrido alla vita grazie a voi”

Un ringraziamento alla scuola, alle maestre, ai compagni, che lo hanno accolto e fatto crescere. Speciale perché a farlo, attraverso i suoi genitori, Claudio e Rita, è Manuel Salvi, un bambino nato con la Sindrome di Pallister Killian, patologia che lo porta a comunicare con gorgheggi, cantando con le vocali e facendo suoni che sono difficili da imitare. Caratteristiche che potevano creare disagi nell’ambiente scolastico, se non fosse che Manuel è riuscito a farsi volere bene da tutti, tanto da essere chiamato “presidente” a scuola, ma cosa più importante, ha avuto la possibilità di migliorare la sua condizione motoria e cognitiva, imparando tante cose, facendo a tutti gli effetti vita con i suoi amici e compagni, con le sue maestre. Una storia di inclusione da raccontare.
Per questo Manuel, con le parole dei suoi genitori, ha voluto ringraziare tutti ora che il suo percorso alle scuole Primarie di primo grado sta volgendo al termine per andare alle Medie.