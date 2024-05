Sabato 1 giugno a Santa Maria Nuova Spallicci si svolgerà la cerimonia di intitolazione del centro sportivo in via della Palestra a Luigi Nadiani e Lanfranco Zagnoli che furono, nel 1980, tra i fondatori ed appassionati gestori di quella ”Area Tennis” (ora Centro sportivo) che fu centro di aggregazione ed importante volano di crescita per tutta la comunità di Santa Maria Nuova Spallicci.