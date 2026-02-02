Bertinoro, furgone in fiamme e si incendia la vegetazione attorno alla strada: pronto intervento dei Vigili del Fuoco

Incendio nella prima mattina di oggi a Bertinoro. Alle 6.50 di questa mattina, una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì è intervenuta nel territorio di Bertinoro, in Via Polenta, a causa dell’incendio di un furgone. Al momento dell’arrivo dei soccorsi, le fiamme stavano iniziando a propagarsi alla vegetazione circostante, minacciando l’area verde adiacente alla sede stradale. Il personale operativo ha operato per circoscrivere il rogo ed estinguere le fiamme. Non si segnalano feriti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.