Bertinoro-Forlimpopoli, guida con la droga in auto: patente ritirata per un mese

Patente ritirata per un mese per possesso di droga, sequestro della sostanza e conseguente segnalazione alla Prefettura. E’ l’esito di uno dei tanti controlli effettuati lo scorso venerdì dalla Polizia locale associata di Forlimpopoli e Bertinoro nelle ore serali e notturne sul territorio dei due Comuni. Un servizio svolto con il supporto dell’unità cinofila della Polizia Locale di Cesenatico. In totale sono stati fermati 61 veicoli con l’identificazione dei relativi conducenti.

Lungo la via Emilia hanno lavorato due pattuglie, una a Forlimpopoli l’altra a Bertinoro, che si sono avvalse dell’aiuto del cane Yuma, un pastore tedesco addestrato per i controlli anti-droga. Nel corso della serata sono stati effettuati anche controlli per verificare possibili casi di guida in stato di ebbrezza e sono state contestate a dei conducenti violazioni al codice della strada tra cui la mancanza di revisione per il veicolo, la guida pericolosa e, in alcuni casi, la mancanza di copertura assicurativa dei veicoli.

“La presenza in orario notturno degli agenti della Polizia locale rafforza il presidio della sicurezza sul nostro territorio, anche nella percezione dei nostri cittadini - affermano i sindaci Milena Garavini, di Forlimpopoli, e Filippo Scogli di Bertinoro - vogliamo ringraziare gli agenti impegnati, coordinati dalla comandante Stefania Lanzoni, e anche i loro colleghi di Cesenatico per la preziosa collaborazione fornita attraverso l’unità cinofila. Controlli come questi rappresentano un importante strumento di prevenzione e contribuiscono a rendere le nostre comunità più sicure”.