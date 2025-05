Bertinoro, Filippo Scogli è il nuovo sindaco

Filippo Scogli (candidato del centrosinistra) è il nuovo sindaco di Bertinoro. Ha ottenuto il 62,85 per cento dei voti contro il 37,15 di Giorgio Bernaroli. “E’ una giornata di grande festa - dichiara a caldo il neo primo cittadino del Balcone di Romagna -. Un risultato che non mi aspettavo, o almeno non in questi termini e con questi numeri. Sono molto soddisfatto, un successo che va ricondotto al lavoro svolto da tutta la squadra di Insieme per Bertinoro. Si è appena conclusa una campagna elettorale intensa, ma svolta tra le persone e grazie ai tanti volontari. Credo che tutto questo abbia ripagato”.