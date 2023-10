Bertinoro, Festa dello sport giovedì 5 ottobre

Bertinoro festeggia lo sport, e lo fa rendendo omaggio ai suoi campioni e alle associazioni sportive del territorio. L’appuntamento è per giovedì 5 ottobre a partire dalle ore 19 al Centro Sportivo Comunale di Fratta Terme – Calcio “Vasco Spazzoli”.

Il programma della serata prevede alle 19.30 l’omaggio e il ringraziamento della Sindaca Gessica Allegni e dell’Assessora allo sport Elisa Leoni, alle atlete e agli atleti bertinoresi che si sono distinti nel corso del 2023.

Saranno premiati la campionessa di skate Gaia Urbinati, i campioni di nuoto Alessandro Spazzoli e Lucilla Pasini, i campioni di moto d’acqua Naomi e Matteo Benini, il campione di beach tennis Alex Agirelli e il campione di agility dog Maurizio Grandi.

Alle ore 21, invece, saranno protagonisti gli sport di squadra, con la presentazione di tutti i team di Bertinoro. Per il calcio maschile ci saranno A.C.D. Fratta Terme, A.S. D. Bertinoro, A.S. D. Collinello, A.S.D. Polisportiva Panighina. Il calcio femminile sarà rappresentato dall’A.S.D. 1980 Polisportiva di Santa Maria Nuova e ancora da A.C.D. Fratta Terme. Per il basket sarà presente l’A.S.D. Gaetano Scirea.

“Con questa iniziativa – afferma l’assessora Elisa Leoni – non vogliamo solo festeggiare le eccellenze sportive bertinoresi, ma rendere merito a tutte le atlete e gli atleti che si cimentano e si distinguono anche in quelle meno note. Con questa iniziativa intendiamo promuovere lo sport come una grande comunità, in cui ognuno deve trovare il suo spazio e valorizzare il suo talento. Oggi, in particolare, vogliamo omaggiare tutti gli sport e le categorie rappresentate nel territorio bertinorese, consapevoli ce i valori e le funzioni educative dello sport sono universali”.

Durante la serata sarà possibile cenare nello spazio gastronomico dell’impianto sportivo.

La Festa dello Sport è un evento realizzato da Comune di Bertinoro e ACD Fratta Terme, con la collaborazione dell’Associazione La Grande Quercia.