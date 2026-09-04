Bertinoro, Festa dell’Ospitalità 2026: il programma di sabato 5 e domenica 6 settembre

Bertinoro
  • 04 settembre 2026
Bertinoro, Festa dell’Ospitalità 2026: il programma di sabato 5 e domenica 6 settembre

Non ci può essere Festa dell’Ospitalità senza Rito dell’Ospitalità, e nell’anno del centenario Bertinoro si prepara a vivere questo momento con particolare solennità, ma anche con l’orgoglio di una comunità che da secoli ha fatto dell’accoglienza il proprio segno distintivo. L’appuntamento è per domenica 6 settembre, alle ore 10.30, ai piedi della Colonna degli Anelli, dalla quale i tanti ospiti presenti saranno inviati a staccare la ‘fatidica’ busta. Ma prima ci saranno ancora tanti eventi da vivere per festeggiare il centenario.

Il programma di sabato 5 settembre

Premio Gatti alla memoria Aldo Spallicci

Si comincia alle ore 16, nella Chiesa di San Silvestro, con la XI edizione del Premio Giovanni Gatti. Molto significativa la scelta compiuta quest’anno: nell’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica italiana e del voto alle donne si è deciso di assegnare il premio alla memoria del Senatore Aldo Spallicci, padre costituente e personaggio di primo piano nella storia politica e culturale della Romagna. La cerimonia si concluderà con la rappresentazione di “Zia Mariuccia. Una storia vera”, monologo di e con Simone Toni che esplora con ironia tagliente la distanza tra i grandi diritti conquistati sulla carta e la realtà concreta che si vive dentro le mura di casa.

Inaugurazione de “L’abbraccio”

Il tema dell’accoglienza è al centro dell’appuntamento successivo, previsto per le ore 18.30, quando sul terrazzo Jacopo da Bertinoro, sarà inaugurato “L’abbraccio”, murale realizzato dall’artista Marcello Di Camillo nell’ambito del gemellaggio Bertinoro – Kaufungen. Un murale analogo è stato realizzato a Kaufungen in Niester Straße 5. L’abbraccio raffigurato sul murale è veramente accaduto a Bertinoro il 9 aprile scorso, tra una ragazza di Bertinoro e un ragazzo di Kaufungen che si sono conosciuti grazie al progetto Rock E-45, che coinvolge le Scuole musicali dei due paesi gemellati.

Rock E-45 in concerto

Saranno proprio i ragazzi delle Scuole musicali di Bertinoro e di Kaufungen, riuniti nella band E-45 i protagonisti del concerto che andrà in scena alle 19.30, in piazza della Libertà. Nata da un progetto, ormai decennale, che testimonia il potere della musica per creare legami fra i popoli, la band porta il nome di Rock E-45 con riferimento alla strada europea che si snoda fra i due comuni gemellati e che, di volta in volta, viene percorsa dai giovani musicisti ora verso Bertinoro, ora verso Kaufungen.

Concerto di Nicolò Fabi

Grande appuntamento musicale ai Giardini della Rocca che, a partire dalle 21.30, ospitano il concerto di Nicolò Fabi. Il cantautore romano chiude la sua tournée estiva proprio a Bertinoro, con un evento che trasforma l’ascolto in un rito di pura condivisione. Lo spettacolo è realizzato in coprogettazione con la Fondazione Entroterre e si inserisce nel cartellone di Entroterre Festival. Posti a sedere esauriti. Disponibili solo posti in piedi, che possono essere acquistati sulla piattaforma Boxol.

ElectroAcoustic Duo in concerto

Musica dal vivo anche in piazza della Libertà dove, dalle 22, si esibirà l’ElectroAcoustic Duo, composto da Claudia Macori (voce e chitarra) e Antonio Bianchi (percussioni). Compagni di Conservatorio, in questa formazione i due musicisti propongono brani originali di Claudia Macori affiancati a intramontabili cover reinterpretate in chiave non convenzionale.

Il programma di domenica 6 settembre

Il Rito dell’Ospitalità

Domenica 6 settembre si rinnova il Rito dell’Ospitalità, da sempre momento centrale della Festa stessa, e che nell’edizione del centenario assume un significato particolare. A precederlo, alle ore 9, nella Concattedrale di Santa Caterina, la celebrazione della Santa Messa presieduta dal Vescovo di Forlì-Bertinoro. Livio Corazza. Invece, poco dopo le ore 10, in largo Cairoli, si terrà la cerimonia di premiazione del Vignaiuolo Nuovo. Quest’anno riceveranno il premio Alice Giannetti e Giulia Coromano dell’azienda agricola biologica Tenuta Coromano.

Alle ore 10.30 in piazza della Libertà arriverà il corteo storico con la spettacolare esibizione degli sbandieratori del gruppo “Brunoro II” e, finalmente, ai piedi della Colonna, prenderà il via il Rito, che vedrà – come da tradizione - gli ospiti chiamati alla Colonna per staccare una delle buste appese ai suoi dodici anelli, e scoprire, così, chi li ospiterà a pranzo. Tanti gli ospiti, ad arricchire e rendere speciale la cerimonia la partecipazione del Maestro Danilo Rossi con un ensemble di giovani musicisti e dell’attore Maurizio Ferrini.

Giochi e musica fino a sera, gran finale con i fuochi d’artificio

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17, in piazza della Libertà si terranno iniziative di animazione e laboratori per i bambini, curati dall’associazione Potter Aps. Alle 21.30 invece è in programma il concerto di Matilde. Sul palco la cantante Matilde Montanari col suo gruppo di fantastici musicisti. Un pop raffinato e intelligente, colorato di Blues e Funky che alterna fresca vivacità e dolcezza avvolgente. Gran finale alle 23 con la magia dei fuochi d’artificio.

Stand gastronomici e navetta gratis

Nelle serate di sabato e domenica a partire dalle ore 18, in piazza della Libertà saranno attivi gli stand gastronomici a cura delle associazioni locali, con la partecipazione degli amici di Kaufungen e Villefranche sur Saône con i loro prodotti tipici. In entrambe le giornate il collegamento al centro storico sarà assicurato dalla Navetta gratuita con partenza dai parcheggi di via Badia e via Allende. Sabato 5 settembre sarà attiva dalle 19.30 alle 00.30, domenica 6 settembre anche nel pomeriggio dalle 15.30

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