Bertinoro, Festa dell’Ospitalità 2026: il programma di sabato 5 e domenica 6 settembre

Non ci può essere Festa dell’Ospitalità senza Rito dell’Ospitalità, e nell’anno del centenario Bertinoro si prepara a vivere questo momento con particolare solennità, ma anche con l’orgoglio di una comunità che da secoli ha fatto dell’accoglienza il proprio segno distintivo. L’appuntamento è per domenica 6 settembre, alle ore 10.30, ai piedi della Colonna degli Anelli, dalla quale i tanti ospiti presenti saranno inviati a staccare la ‘fatidica’ busta. Ma prima ci saranno ancora tanti eventi da vivere per festeggiare il centenario.