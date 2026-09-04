Bertinoro, Festa dell’Ospitalità 2026: il programma di sabato 5 e domenica 6 settembre

Non ci può essere Festa dell’Ospitalità senza Rito dell’Ospitalità, e nell’anno del centenario Bertinoro si prepara a vivere questo momento con particolare solennità, ma anche con l’orgoglio di una comunità che da secoli ha fatto dell’accoglienza il proprio segno distintivo. L’appuntamento è per domenica 6 settembre, alle ore 10.30, a i piedi della Colonna degli Anelli, dalla quale i tanti ospiti presenti saranno inviati a staccare la ‘fatidica’ busta. Ma prima ci saranno ancora tanti eventi da vivere per festeggiare il centenario.

Premio Gatti alla memoria Aldo Spallicci

Si comincia alle ore 16, nella Chiesa di San Silvestro, con la XI edizione del Premio Giovanni Gatti. Molto significativa la scelta compiuta quest’anno: nell’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica italiana e del voto alle donne si è deciso di assegnare il premio alla memoria del Senatore Aldo Spallicci, padre costituente e personaggio di primo piano nella storia politica e culturale della Romagna. La cerimonia si concluderà con la rappresentazione di “Zia Mariuccia. Una storia vera”, monologo di e con Simone Toni che esplora con ironia tagliente la distanza tra i grandi diritti conquistati sulla carta e la realtà concreta che si vive dentro le mura di casa.

Inaugurazione de “L’abbraccio”

Il tema dell’accoglienza è al centro dell’appuntamento successivo, previsto per le ore 18.30, quando sul terrazzo Jacopo da Bertinoro, sarà inaugurato “L’abbraccio”, murale realizzato dall’artista Marcello Di Camillo nell’ambito del gemellaggio Bertinoro – Kaufungen. Un murale analogo è stato realizzato a Kaufungen in Niester Straße 5. L’abbraccio raffigurato sul murale è veramente accaduto a Bertinoro il 9 aprile scorso, tra una ragazza di Bertinoro e un ragazzo di Kaufungen che si sono conosciuti grazie al progetto Rock E-45, che coinvolge le Scuole musicali dei due paesi gemellati.

Rock E-45 in concerto

Saranno proprio i ragazzi delle Scuole musicali di Bertinoro e di Kaufungen, riuniti nella band E-45 i protagonisti del concerto che andrà in scena alle 19.30, in piazza della Libertà. Nata da un progetto, ormai decennale, che testimonia il potere della musica per creare legami fra i popoli, la band porta il nome di Rock E-45 con riferimento alla strada europea che si snoda fra i due comuni gemellati e che, di volta in volta, viene percorsa dai giovani musicisti ora verso Bertinoro, ora verso Kaufungen.

Concerto di Nicolò Fabi

Grande appuntamento musicale ai Giardini della Rocca che, a partire dalle 21.30, ospitano il concerto di Nicolò Fabi. Il cantautore romano chiude la sua tournée estiva proprio a Bertinoro, con un evento che trasforma l’ascolto in un rito di pura condivisione. Lo spettacolo è realizzato in coprogettazione con la Fondazione Entroterre e si inserisce nel cartellone di Entroterre Festival. Posti a sedere esauriti. Disponibili solo posti in piedi, che possono essere acquistati sulla piattaforma Boxol.

ElectroAcoustic Duo in concerto

Musica dal vivo anche in piazza della Libertà dove, dalle 22, si esibirà l’ElectroAcoustic Duo, composto da Claudia Macori (voce e chitarra) e Antonio Bianchi (percussioni). Compagni di Conservatorio, in questa formazione i due musicisti propongono brani originali di Claudia Macori affiancati a intramontabili cover reinterpretate in chiave non convenzionale.