Bertinoro, festa abusiva con centinaia di persone sulla pista da ballo: arriva la Polizia e scattano le multe

A Bertinoro gli operatori della Polizia Amministrativa hanno individuato un locale i cui gestori hanno allestito una pista da ballo con dj e musica senza licenza. I poliziotti hanno verificato che era in corso una festa con diverse centinaia di persone intente a ballare davanti alla consolle del dj. È stato accertato, inoltre, che il locale pubblicizza sui social le proprie iniziative e che per la stagione estiva sono in programma numerosi eventi.

Il titolare è stato sanzionato e ha dovuto annullare le attività in programma. “I controlli - sottolinea la Polizia di Stato in una nota - proseguiranno nel corso dell’estate anche nei locali della riviera per garantire il rispetto delle normative ed evitare che iniziative imprenditoriali “spregiudicate” possano mettere in pericolo i clienti dei locali, come purtroppo accaduto di recente in Svizzera”.