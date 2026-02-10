Bertinoro, esce di strada e resta bloccata nell’auto: liberata dai Vigili del Fuoco

Incidente stradale questa mattina poco prima delle 9.30, con una squadra dei Vigili del Fuoco che è intervenuta nel comune di Bertinoro, lungo Via Trò Meldola, per un’auto uscita di strada. Il veicolo, per cause ancora da accertare, è uscito autonomamente dalla sede stradale. All’arrivo dei soccorsi, il personale ha dovuto operare con per estrarre una donna rimasta bloccata all’interno dell’abitacolo. Una volta liberata, la conducente è stata immediatamente affidata alle cure dei sanitari del 118. I Vigili del Fuoco hanno successivamente provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell’area circostante.