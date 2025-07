Bertinoro: domenica 6 luglio omaggio al grande ciclista Arnaldo Pambianco con il film “Gabanì due volte campione”

Un aperitivo di benvenuto allo scoccare del tramonto, un brindisi con autorità e nomi illustri, la proiezione del film ‘Gabanì due volte campione’ nella magica atmosfera dell’Arena della Rocca di Bertinoro. L’evento in memoria del ciclista Arnaldo Pambianco è atteso per domenica 6 luglio a partire dalle ore 20 all’Arena della Rocca.

In occasione del terzo anniversario della scomparsa del campione, figura indimenticabile e molto amata da tutti i forlivesi e non solo, l’Amministrazione di Bertinoro ha voluto omaggiare il ciclista prevedendo un incontro in cui il ricordo e la memoria andranno a toccare il cuore della gente. L’omaggio e l’immancabile brindisi prendono il via con i saluti del sindaco di Bertinoro Filippo Scogli, alla presenza dei familiari del ciclista scomparso, dell’assessora allo sport Alice Gattamorta e dell’assessora regionale alla cultura Gessica Allegni. La proiezione del film inizierà alle 21.15. Il regista Riccardo Salvetti, che sarà presente all’evento, ha ripercorso nel film ‘Gabanì due volte campione’, la vita sportiva del ciclista culminata con la vittoria del Giro d’Italia del 1961. Pambianco aveva promesso alla futura moglie di sposarla se fosse riuscito nell’impresa. Una promessa che ha colpito l’animo del regista che è riuscito a dar vita ad una grande opera.

Arnaldo Pambianco è stato un grande ciclista, nato a Bertinoro il 16 agosto del 1935. Iniziò a gareggiare nel 1951 e partecipò alle Olimpiadi di Melbourne nel 1956. Tanti i successi da professionista: come le vittorie nella Milano-Torino (1960), nel Giro d’Italia del Centenario (1961), nella Freccia del Brabante in Belgio (1964). Arnaldo Pambianco, detto ‘Gabani’, ha sempre avuto un legame fortissimo con Bertinoro e i suoi cittadini. “A Bertinoro devo tanto come atleta e tutto nelle mie dimensioni di vita – ha raccontato -, qui sono nato e qui ho costruito la mia famiglia”. Il ciclista è morto il 6 luglio 2022, a pochi mesi dalla scomparsa della sua amata moglie Fabiola.