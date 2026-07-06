Bertinoro, continua a perseguitare l’ex compagna: 47enne ai domiciliari

Nonostante il divieto di dimora e l’obbligo di stare ad almeno un chilometro di distanza dalla sua ex compagna, ha continuato a perseguitarla e a violare sistematicamente le prescrizioni del giudice. Per questo motivo, un 47enne italiano, residente a Bertinoro, è finito agli arresti domiciliari. L’arresto è stato eseguito nel pomeriggio del 30 giugno dai Carabinieri della stazione di Bertinoro, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Ravenna, su richiesta della locale Procura.

La fine della relazione e i comportamenti molesti

La vicenda affonda le radici nella fine della relazione sentimentale tra l’uomo e la vittima. Il 47enne, non rassegnandosi alla separazione, aveva messo in atto una serie di comportamenti molesti e minacciosi nei confronti dell’ex compagna. Per tutelare la donna, l’Autorità Giudiziaria aveva già emesso nei suoi confronti una pesante misura cautelare che prevedeva: il divieto di dimora nell’intera provincia di Ravenna; il divieto assoluto di comunicazione con la persona offesa; l’obbligo di mantenere una distanza di almeno 1.000 metri dalla donna e dai luoghi da lei abitualmente frequentati.

Le indagini e l’arresto