Bertinoro, continua a perseguitare l’ex compagna: 47enne ai domiciliari

Nonostante il divieto di dimora e l’obbligo di stare ad almeno un chilometro di distanza dalla sua ex compagna, ha continuato a perseguitarla e a violare sistematicamente le prescrizioni del giudice. Per questo motivo, un 47enne italiano, residente a Bertinoro, è finito agli arresti domiciliari. L’arresto è stato eseguito nel pomeriggio del 30 giugno dai Carabinieri della stazione di Bertinoro, in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Ravenna, su richiesta della locale Procura.