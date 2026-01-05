Bertinoro, con l’auto in un burrone, ferito un uomo

Finisce nel burrone con l’auto, uomo di 85 anni trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena. L’uscita di strada è avvenuta ieri pomeriggio a Bracciano, nel territorio di Bertinoro al confine con il Cesenate, in via Cerbiano. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale il conducente di una Volkswagen Polo è uscito di strada. Sul posto per i soccorsi si è portata la squadra dei Vigili del Fuoco di Cesena che è intervenuta con l’attrezzatura necessaria per recuperare l’uomo finito in una zona impervia. Secondo una prima ricostruzione l’autovettura mentre viaggiava in direzione Cesena ha perso aderenza ed è uscita di strada scivolando in un burrone per circa 4 metri. Per fortuna non è precipitata nel vuoto ma è stata frenata dalla vegetazione. All’interno del veicolo è rimasto intrappolato l’anziano alla guida. Il personale dei Vigili del Fuoco ha operato per raggiungere il mezzo, estrarre e stabilizzare il conducente insieme al personale sanitario. L’85enne è stato imbarellato con corde e moschettoni e una volta riportato sul piano stradale, è stato affidato alle cure del 118 e trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena.