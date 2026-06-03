Bertinoro, Clemente Guidi in tour con Gassmann

C’è un po’ di Romagna nel tour di Leo Gassmann. Durante le sei date della tournée conclusasi a metà maggio, è salito sul palco anche Clemente Guidi, musicista e cantautore di 27 anni originario di Bertinoro. I due artisti hanno cantato insieme le canzoni di “Vita vera paradiso”, l’ultimo album del figlio d’arte romano. Un progetto dalle sonorità folk e country in cui il romagnolo compare come featuring in due tracce.

Clemente suona da anni la batteria e la chitarra, ma l’idea di iniziare a scrivere canzoni nasce mentre svolge l’erasmus in Danimarca: «All’interno del campus universitario c’era aula con un pianoforte, e così mi isolavo da tutto e canticchiavo, mentre provavo ad imparare a suonare lo strumento da autodidatta».

Da qui inizia il percorso che lo porta a scrivere le prime canzoni: «Inizialmente mi esercitavo cantando delle cover, poi nel tempo ho iniziato ad sostituire le parole del testo con le mie».

Nel 2022 partecipa X Factor, dove supera le audizioni e si ferma ai bootcamp, poco prima dell’inizio delle serate live. Ma ciò non interrompe il suo viaggio, e continua a scrivere e a pubblicare numerosi singoli, fino all’anno successivo, quando fa uscire il suo primo Ep di 5 tracce dal titolo “Sfumature”, con il quale va in tour in varie regioni, tra cui Veneto, Lombardia e Puglia, oltre all’Emilia-Romagna.

Un punto di svolta della sua carriera avviene quando conosce l’artista romano, vincitore delle “Nuove proposte” del Festival di Sanremo nel 2020. «Circa 3 anni fa mi mandò un messaggio su Instagram per dirmi che ero “fortissimo” e che apprezzava la mia musica. Iniziando a parlargli ho capito subito che persona fosse». Il legame tra di loro, cresciuto nel tempo, si è consolidato definitivamente di persona, in occasione di una tappa live di Gassmann in Romagna.

Il prossimo passo per il cantante romagnolo sarà la pubblicazione di un disco da solista, al quale sta lavorando già da tempo. Il progetto sta prendendo forma nello studio di registrazione ”Stonebridge” a Ponte Pietra a Cesena. «Registro le mie canzoni suonando insieme ad altri musicisti nella stessa stanza, e quasi in one take, solo dopo alcune prove. Ho già registrato alcuni singoli – conclude Guidi – ma non ho ancora fissato la data di uscita».