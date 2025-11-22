Bertinoro, celebrata la Giornata dell’Albero

Venerdì 21 novembre, in occasione della Giornata dell’Albero, il Comune di Bertinoro e l’associazione VolontariA Onlus, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, e grazie al supporto del gruppo Scout di Bertinoro, hanno donato un albero a tutte le bambine e i bambini delle tre Scuole Primarie di Bertinoro, Fratta Terme e S. Maria Nuova Spallicci.

Il sindaco Filippo Scogli dichiara: “Grazie al progetto della Regione Emilia-Romagna, Mettiamo radici per il futuro, diamo la possibilità ai bambini di prendersi cura di una pianta, mettendola a dimora nei propri giardini. Inoltre – prosegue il sindaco – chi non ha la possibilità di piantare l’albero a casa propria potrà farlo nel corso degli eventi di piantumazione che VolontariA organizza nel nostro comune e nei comuni limitrofi”.

Il segretario di VolontariA Onlus, Michele Lanzoni, aggiunge: “Oltre alla consegna degli alberi all’uscita da scuola, è stato presentato anche il concorso Opera d’arte per Madre Terra, che vedrà la partecipazione delle classi della Primaria e l’esposizione delle opere sul tema della cura dell’ambiente e della difesa della natura, in occasione della Giornata della Terra 2026”.

La vicesindaca con delega alla scuola, al verde e ai parchi, Sara Londrillo, conclude:

“Questa giornata rappresenta un momento educativo prezioso: consegnare una piantina ai bambini significa offrire loro un primo gesto concreto di cura verso il bene comune. Le scuole hanno risposto con grande entusiasmo, e vedere i più piccoli coinvolgersi, fare domande, immaginare dove piantare il loro albero ci mostra quanto fortemente la scuola possa trasmettere valori di responsabilità e rispetto per l’ambiente. Vogliamo proseguire su questa strada, costruendo con insegnanti e famiglie nuove occasioni di crescita condivisa.”