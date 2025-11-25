Bertinoro, avvicina la moglie nonostante il divieto: arrestato

BERTINORO. Nel pomeriggio del 23 novembre scorso, i carabinieri della Stazione di Bertinoro hanno arrestato un 54enne, ritenuto presunto responsabile della violazione della misura cautelare del “divieto di avvicinamento alle persone offese”, disposta a seguito di pregressi “maltrattamenti” e “lesioni” nei confronti della convivente.

L’uomo, che su disposizione del Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Forlì, era già stato sottoposto da alcuni mesi alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento ai suoi familiari e con l’aggiunta del braccialetto elettronico – nel tardo pomeriggio di domenica si è avvicinato alla ex convivente sino a raggiungerla a una distanza inferiore ai 500 metri stabiliti dalla misura cautelare cui era stato sottoposto, facendo così scattare l’allarme alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Meldola. I militari, prontamente intervenuti, hanno individuato e bloccato l’uomo, che nel frattempo aveva avvicinato ulteriormente la donna nei pressi di un pubblico esercizio di quel centro.

In relazione alla violazione della misura cui era sottoposto l’uomo, a conclusione delle formalità di rito, è stato arrestato e, su indicazione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, accompagnato presso la propria abitazione al regime degli arresti domiciliari.

Oggi si è tenuta l’udienza di convalida dinanzi al Giudice del Tribunale forlivese, che ha convalidato l’arresto disponendo nei suoi confronti, il ripristino della misura in atto in attesa del giudizio per direttissima.