Bertinoro, attivato il servizio di videosorveglianza all’Ecocentro

È stato attivato all’interno dell’Ecocentro di Bertinoro, in via Cellaimo, il servizio di videosorveglianza attraverso l’installazione di due telecamere con 8 diverse inquadrature. L’obiettivo è quello di controllare e monitorare l’area interna alla struttura per limitare furti e conferimenti errati di materiali, assieme ad un’attività di prevenzione degli abbandoni che in passato si sono verificati nell’area del cancello di accesso principale alla struttura. La videosorveglianza è stata attivata grazie alla collaborazione tra Alea Ambiente e FMI, in un’attività congiunta e fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Bertinoro.

Le immagini di eventuali trasgressori saranno gestite dalle autorità competenti che si attiveranno per l’applicazione delle relative sanzioni. L’installazione di telecamere ed altri sistemi di deterrenza si unisce alle azioni di sensibilizzazione messe in campo da ALEA e dall’amministrazione comunale all’interno delle scuole per aumentare la consapevolezza e le buone pratiche in tema di raccolta dei rifiuti, che sarà trattato nel terzo incontro del percorso best - Bertinoro Energia Sostenibilità Tecnologia.