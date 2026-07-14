Bertinoro. Al via il restyling del parcheggio di via della Palestra a Santa Maria Nuova

Hanno preso il via ieri i lavori di manutenzione straordinaria nel parcheggio di via della Palestra a Santa Maria Nuova, un’area nevralgica per la frazione che serve quotidianamente la scuola primaria “Giuseppe di Matteo”, la scuola dell’infanzia “Il Cucciolo”, le medie “Paolo Amaducci” e diverse attività ricreative.

Il cantiere, affidato alla ditta Romagnola Strade, si è reso necessario per risolvere i gravi danni causati dalle radici dei pini adiacenti. Nel corso del tempo, il loro sviluppo superficiale ha sollevato l’asfalto creando fessurazioni, dossi e avvallamenti che mettevano a rischio la sicurezza di auto e pedoni, oltre a ostacolare il corretto deflusso dell’acqua piovana. Gli interventi prevedono la messa in quota di botole e chiusini, la fresatura del vecchio manto stradale, una nuova asfaltatura completa e il ripristino di tutti gli stalli di sosta. Il piano di riqualificazione toccherà anche il vicino parcheggio di via I Maggio, dove verrà interamente rifatta la segnaletica orizzontale con vernici ad alta resistenza per delimitare chiaramente i posti auto e migliorare la sicurezza dei passanti.

Soddisfatto il sindaco Filippo Scogli, che ha sottolineato come questo intervento confermi l’impegno dell’Amministrazione comunale nella cura del territorio. Investire nelle infrastrutture, ha spiegato il primo cittadino, significa rendere il comune più sicuro ed efficiente, restituendo decoro e tranquillità a un’area strategica frequentata ogni giorno da centinaia di famiglie, studenti e personale scolastico.