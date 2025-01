Bertinoro, 780 multe per transito nella Ztl nel 2024

Lunedì 20 gennaio la Polizia Locale celebra il proprio patrono, San Sebastiano e con l’occasione vengono diffusi i dati sulle attività del presidio di Bertinoro per l’anno 2024.

Gli agenti hanno effettuato 141 posti di controllo sul territorio, fermando 661 veicoli. Sono inoltre intervenuti per le rilevazioni in 21 incidenti stradali di cui 8 con feriti.

Tra le sanzioni emesse se ne contano 780 per il transito nella Ztl, 466 per il transito con semaforo rosso, 167 per omessa revisione del veicolo, 155 per superamento dei limiti di velocità, 28 per mancanza di copertura assicurativa. I controlli vengono effettuati attraverso alcuni strumenti in dotazione, tra cui laser, targa system, sistema ftr e telecamere di ingresso alle ZTL.

Oltre ai 210 pattugliamenti intercomunali che hanno coperto il territorio è attivo anche il controllo di vicinato che ogni sei mesi viene rendicontato alla Prefettura. Nell’ambito dei controlli effettuati si contano anche 393 accertamenti anagrafici e 88 servizi durante fiere e mercati.

Il presidio è attualmente composto da 4 agenti e presieduto dal Commissario Maggiore Stefania Lanzoni, attualmente vice comandante della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese e responsabile oltre che del presidio di Bertinoro anche ad interim del presidio di Forlimpopoli, Alto Bidente e Montone Tramazzo oltre che responsabile dell’ufficio verbali.

«Vogliamo ringraziare gli agenti del presidio di Bertinoro per il lavoro che svolgono quotidianamente a servizio della comunità - commentano la sindaca Gessica Allegni e l’assessore delegato alla sicurezza e legalità Raffaele Trombini - Come già hanno fatto alcuni dei Comuni limitrofi, dal 1 aprile anche il presidio di Bertinoro tornerà all’interno dei ranghi comunali dopo l’esperienza nell’Unione dei Comuni. Stiamo lavorando ad una soluzione congiunta con Forlimpopoli per poter garantire servizi più efficienti garantendo un controllo capillare su tutto il territorio»