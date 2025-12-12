Nel week end del 13 e 14 dicembre a Fratta Terme torna il Natale Agricolo, con un ricco ventaglio di proposte per tutti i gusti. Sabato e domenica in piazza Colitto sarà animata dal mercatino dove si potranno trovare eccellenze enogastronomiche del territorio e prodotti dell’artigianato locale: olio, conserve, salumi, liquori, dolci, miele, birra artigianale, ma anche tessuti stampati, candele e saponi fatti a mano, ricami, oggettistica e decori natalizi, e tanto altro ancora.

Nell’area a loro dedicata, i bambini vivranno momenti speciali: potranno entrare nella casetta di Babbo Natale e incontrare il padrone di casa in persona, oppure fare un giro in sella di un docile pony in uno spazio appositamente allestito.

Ad accompagnare la manifestazione, non mancherà la musica, con i brani più classici del repertorio natalizio e non solo. E, ovviamente, ci saranno gli stand gastronomici, dove gustare specialità e golosi piatti della tradizione.

Il Natale Agricolo è promosso dalla Pro Loco di Fratta Terme con il patrocinio del Comune di Bertinoro.