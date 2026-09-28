A Bertinoro torna la scuola di politica dal 15 al 17 ottobre

Come governare un cambiamento tecnologico che sta già trasformando la pubblica amministrazione e il rapporto tra istituzioni, cittadine e cittadini? Quali sono gli strumenti degli enti locali per la legalità, contro le mafie e la corruzione? E come coinvolgere i giovani su temi quali la prevenzione e la responsabilità civile?

Sono i temi al centro della quarta edizione della Scuola di politica ‘Amministratori consapevoli’, promossa da Avviso Pubblico e Fondazione Scintille di Futuro, che si terrà a Bertinoro dal 15 al 17 ottobre, al Centro residenziale universitario. (Clicca qui per programma e iscrizioni)

L’edizione 2026 è stata presentata oggi a Bologna in Regione dall’assessora regionale alla Legalità e Agenda digitale, Elena Mazzoni, dall’ex procuratore nazionale antimafia, Pietro Grasso, fondatore e presidente della Fondazione Scintille di Futuro, e dal vicepresidente di Avviso Pubblico, Andrea Bosi. Presente il sindaco di Bertinoro Filippo Scogli.

Il titolo scelto per l’edizione 2026, ‘Governare il cambiamento: tra controlli, fiducia e algoritmi’, mette al centro una delle sfide più attuali per chi amministra i territori: utilizzare le opportunità offerte dalla digitalizzazione e dall’intelligenza artificiale senza perdere di vista trasparenza, responsabilità, legalità e tutela dei diritti. L’iniziativa punta a rafforzare le competenze di amministratori pubblici, dipendenti della pubblica amministrazione, dirigenti e studenti universitari. Con un programma che alterna formazione, laboratori, confronto interdisciplinare e presentazione di buone pratiche, coinvolgendo esperti del mondo accademico e istituzionale, delle forze di polizia, della pubblica amministrazione e degli enti locali.

“Investire nella formazione degli amministratori significa investire nella qualità delle decisioni pubbliche e nella fiducia dei cittadini nelle istituzioni- sottolinea l’assessora Mazzoni-. Gli Enti locali sono il primo presidio di prossimità dello Stato e come Regione dobbiamo metterli nelle condizioni di agire bene per lo sviluppo di comunità inclusive e coese. La trasformazione digitale apre opportunità straordinarie per rendere la pubblica amministrazione più efficiente, accessibile e vicina alle persone - prosegue Mazzoni - ma innovazione e legalità devono procedere insieme: ogni nuovo strumento deve essere accompagnato da trasparenza, responsabilità, controllo democratico e tutela dei diritti”.

“Amministrare bene è una responsabilità - afferma Pietro Grasso, presidente della Fondazione Scintille di Futuro-. Prepararsi a farlo è una scelta. La scuola ‘Amministratori consapevoli’ nasce proprio per formare amministratori capaci e integri, offrendo strumenti concreti per affrontare problemi reali, condividere esperienze e trasformare le buone pratiche in azione. Legalità, trasparenza e bene comune non sono principi astratti: sono criteri di governo, metodo di lavoro e responsabilità quotidiana. Per questo investire nella formazione significa anche contrastare il malaffare: costruendo una classe dirigente preparata, motivata e in rete, capace di rafforzare le istituzioni e la fiducia dei cittadini. Una buona amministrazione si impara, si pratica e si costruisce insieme”.

“Oggi più che mai - precisa Andrea Bosi, vicepresidente di Avviso Pubblico - chi sceglie di mettere le proprie competenze al servizio delle istituzioni e delle comunità si trova ad affrontare sfide di straordinaria complessità. La quarta edizione della Scuola di Politica ‘Amministratori consapevoli’, promossa insieme alla Fondazione Scintille di Futuro, nasce proprio con l’obiettivo di offrire ad amministratori, funzionari e giovani un luogo di alta formazione e di confronto concreto. A Bertinoro vogliamo rinnovare un patto d’azione basato sull’etica della responsabilità, fornendo strumenti utili per prevenire le infiltrazioni criminali e promuovere una cultura della legalità costituzionale e della trasparenza”.

Alla tre giorni di Bertinoro interverranno esperti, come Elena Mazzoni, Fabrizio Landi, Rebecca Levy Orelli, Maurizio Viroli, Enrico Carloni, Marco De Pasquale, Isaia Sales, Emanuela Allegri, Andrea Daniele Signorelli, Ugo Mencherini, Davide Conti, Gessica Allegni, Rosy Bindi, Roberto Montà. Amministratori locali di grandi e piccole città presenteranno le loro esperienze e le buone pratiche da replicare.