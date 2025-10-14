A Bertinoro il tempo si è fermato: “L’orologio della Torre Civica segna le 11 da più di due anni”

L’orologio della Torre Civica segna le 11 da più di due anni. La protesta in una lettera aperta al sindaco di Bertinoro arriva da Massimo Medri, consigliere comunale di “Voltare pagina”.

Così Medri nella sua lettera al sindaco: “Le scrivo per farLe presente il mio rammarico nel constatare come vanno le cose nel Comune di Bertinoro e nella speranza che questa mia sia di sprone alla sua attività così importante per la vita quotidiana di tutti i cittadini. Il Consiglio Comunale, la Giunta, i Tecnici e le maestranze tutte sono chiamati ad affrontare problemi e progetti grandi, e anche (spesso) piccoli problemi o inconvenienti che non dovrebbero seguire l’iter burocratico integrale. A volte ci sono piccole cose (posacenere ai lati delle strade) cumuli di immondizia lasciata vicino a casa mia o anche semplici buche o strisce pedonali sulla strada che per un cittadino specialmente anziano rappresentano un fastidio se non un problema. Dalla mia elezione sono stato avvicinato più volte dai cittadini per farmi presente l’Orologio della Torre Civica. Fermo alle 11 da oltre 2 anni. Forse non è un grosso problema ma sicuramente per i nostri concittadini una cosa non accettabile.