BERTINORO. Il sindaco Gabriele Antonio Fratto ha nominato Sara Londrillo nuova assessora del Comune di Bertinoro. Londrillo, classe, 1971 è laureata in Lingue e Letterature Straniere Moderne. Abita in una delle frazioni che caratterizzano Bertinoro, Ospedaletto, ed è pronta per raccogliere l'eredità di Giorgio Ghezzi. Avrà deleghe a Politiche educative – cultura – valorizzazione patrimonio culturale.

