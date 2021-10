Bertinoro, nominata la nuova giunta

Svelati i nomi della nuova giunta del Colle, in carica fino al 2026. Tra i cinque nuovi assessori ci sono, come annunciato dai pronostici, Elisa Leoni e Sara Londrillo. Leoni, la più votata della lista Dem, è stata nominata vicesindaco con delega Bilancio, Società partecipate e Sport. A Londrillo sono state assegnate le deleghe a Scuola e Servizi educativi, Edilizia scolastica, verde e parchi, Cultura e Turismo. A Filippo Scogli invece è stata assegnata la delega alle Attività produttive, Progetti di sostegno all’innovazione delle imprese, Edilizia privata, Lavori pubblici, Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale. Di nomina esterna al Consiglio ci sono invece Silvia Federici, con delega a Politiche sociali e Salute, Politiche per le famiglie, Politiche di parità, Efficientamento della macchina amministrativa e Risorse umane, Politiche per la pace e la Cooperazione, Valorizzazione del centro storico, Raffaele Trombini, con delega all’Associazionismo, Consigli di zona, Politiche giovanili, Progetti e bandi europei, Innovazione e digitalizzazione, Comunicazione, Ambiente e sostegno alla transizione energetica, Sicurezza e legalità. Rimangono in capo al sindaco le deleghe a Pianificazione urbanistica, Infrastrutture, Progetti speciali, Termalismo, Fondazione Ceub, Festa dell’ospitalità.