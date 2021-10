Bertinoro, ecco la giunta di Gessica Allegni, Elisa Leoni vicesindaca

BERTINORO. La sindaca di Bertinoro Gessica Allegni ha formalizzato oggi le nomine dei componenti della nuova giunta comunale. Gli assessori saranno presentati questa sera nella prima seduta del Consiglio Comunale, in cui saranno proclamati gli eletti della tornata elettorale del 3 e 4 ottobre. Sono stati scelti tre assessori fra i consiglieri eletti della lista “Insieme per Bertinoro”: Elisa Leoni, la più votata della lista, è stata nominata vicesindaca con le deleghe a Bilancio, Società Partecipate e Sport; Sara Londrillo, a cui sono state assegnate le deleghe a Scuola e Servizi Educativi, Edilizia Scolastica, Verde e Parchi, Cultura e Turismo; Filippo Scogli, con delega alle Attività Produttive, Progetti di sostegno all’innovazione delle imprese, Edilizia Privata, Lavori Pubblici, Manutenzione ordinaria e straordinaria del Patrimonio Comunale. Di nomina esterna al Consilgio, invece: Silvia Federici, con delega a Politiche Sociali e della Salute, Politiche per le famiglie, Politiche di parità, Efficientamento della macchina amministrativa e Risorse Umane, Politiche per la Pace e la Cooperazione,

Valorizzazione del Centro Storico; Raffaele Trombini, con delega all’Associazionismo, Consigli di Zona, Politiche giovanili, Progetti e Bandi Europei, Innovazione e digitalizzazione, Comunicazione, Ambiente e Sostegno alla transizione energetica, Sicurezza e Legalità.

Rimangono in capo al Sindaco le deleghe a Pianificazione Urbanistica, Infrastrutture, Progetti Speciali, Termalismo, Fondazione Ceub, Festa dell’Ospitalità.