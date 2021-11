Un grave incidente questa mattina poco dopo le 10 in via Colombarone a Bertinoro. Per cause in via di accertamento, un 65enne in sella alla sua bici è caduto rovinosamente a terra. Soccorso dai sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata, è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni.